Рабинович снова обвинил «Оппоблок»

Представители политической партии «Оппозиционный блок» в очередной раз предают своих избирателей: декларативные заявления и реальные действия этих политиков снова не совпадают. Об этом в своем Facebook написал народный депутат, глава парламентского подкомитета по правам человека и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович.
Отметим, речь идет о манипулятивном эфире программы «Подробности» на телеканале «Интер», принадлежащем одному из лидеров «Оппоблока» Сергею Левочкину, где вышел очередной сюжет с нападками на партию «За життя» и на протестующих против губительной «медреформы» и. о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун.
При том, что, согласно публичным заявлениям, представители «Оппозиционного блока» якобы находятся на стороне украинцев, в сюжете их телеканала журналисты не скупились на оскорбления в отношении участников мирной акции, не желающих умирать под бодрые реляции Супрун. В частности, называли их «бомжами», и «продажными». Естественно, не предоставляя никаких доказательств своих слов.
Напомним, бессрочную акцию протеста под МОЗ с требованием отставки Ульяны Супрун организовала партия «За життя» Вадима Рабиновича. Акция стартовала в среду, 11 апреля, в ней принимают участие несколько тысяч человек.