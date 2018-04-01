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  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

В Одессе задержали члена террористической организации

Категория: Новости

В Одессе задержали члена террористической организации

  Правоохранители задержали 33-летнего мужчину, который находился в международном розыске и является членом террористической исламистской организации.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, задержанный является жителем соседнего государства, которого там подозревают в создании террористической организации, а также в разжигании вражды и унижении человеческого достоинства.

Мужчине была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, но он бежал из своей страны, после чего был объявлен в розыск.

В Украину злоумышленник попал нелегально в марте этого года и жил в частном арендованном доме, где и был обнаружен.

На данный момент подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Сейчас органами прокуратуры решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения для дальнейшей экстрадиции.


Источник: Одесса-медиа



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