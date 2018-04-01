Завтра одесситов приглашают на бесплатное обследование родинок

20 апреля 2018 года в рамках Всеукраинского дня диагностики меланомы по инициативе департамента здравоохранения Одесского горсовета во всех Центрах первичной медико-санитарной помощи и поликлиниках Одессы пройдет акция по ранней диагностике и профилактике рака кожи.

Все желающие одесситы бесплатно могут пройти дерматоскопическое обследование с целью раннего выявления признаков злокачественного перерождения родинок. Акция организована Одесским городским Центром здоровья.

В рамках реализации городской программы «Здоровье» все амбулатории семейной медицины Одессы оснащены дерматоскопами. Семейные врачи прошли обучение по дерматоскопии. Это улучшило доступность диагностики заболеваний кожи для одесситов — теперь для обследования родинок не обязательно посещать специализированное учреждение, а можно пройти осмотр у своего семейного врача.

«Вопрос профилактики меланомы актуален для южных регионов. Одесса — солнечный город, скоро начнется пляжный сезон. Ультрафиолетовое излучение является одним из ведущих факторов риска развития меланомы. Также имеют значение наследственность и фенотип — люди с белой кожей, светлыми волосами и глазами имеют более высокий риск развития новообразований кожи», — отметил главный внештатный онколог городского департамента здравоохранения Владислав Севергин.

По данным специалистов, около 30% меланом развиваются из имеющихся родинок, а 70% возникают с нуля в местах, где раньше не было родинок или родимых пятен. Следует незамедлительно обратиться к врачу и пройти дерматоскопию при появлении новых родинок или изменениях в существующих — если родинка начала интенсивно расти, окрашена в несколько цветов или изменила цвет, имеет неровные края, кровоточит.

Для профилактики новообразований кожи медики рекомендуют посещать летом пляж до 10 часов утра или после 17 часов, а также пользоваться кремами и лосьонами с высокой степенью защиты от ультрафиолета. Максимально стоит ограничить пребывание под солнечными лучами детям до трех лет, а также людям с большим количеством родинок. Специалисты также советуют исключить посещение солярия.