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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

В госпитальный совет Одессы войдут 4 главврача

Категория: Новости

В госпитальный совет Одессы войдут 4 главврача

Утверждение госпитального совета Одессы обернулось недовольством отдельных депутатов, так как в состав вошли только главврачи.

Как передает Центр публичных расследований, на заседании постоянной депутатской комиссии по вопросам здравоохранения глава профильного ведомства Евгений Григорьев назвал кандидатов в госпитальный совет. Среди них – главврачи горбольницы №10 Александр Андриевский, №1 - Олег Атанасов, №11- Николай Турчин и главврач детской горбольницы имени Резникова №2 Татьяна Рыжикова.

Против такого проекта решения выступила глава фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова в Одесском горсовете Светлана Осауленко, которая возмутилась, что нет представителя ее фракции.

Нет нашего представителя, и мы не можем голосовать и нести ответственность. Вычеркнули нашего члена из состава совета, потому мы не голосуем,
 - отметила она.

Глава комиссии, депутат Татьяна Малыхина заметила, что выбрали руководителей крупных учреждений, так как именно им предстоит внедрять реформу медицины.

В ответ С. Осауленко предложила в совет советника мэра и главврача роддома №1 Ирину Головатюк-Юзефпольскую. Но комиссия выступила против, так как, по словам ее членов, формула расчета состава госпитального совета дает количество 4 человека, а в составе нужны все главврачи больниц.

Так они же сами себя реформируют,
 - возмутилась Светлана Осауленко.

В итоге ее предложение о включении И. Головатюк-Юзефпольской получило 2 голоса, а предложение горздрава – 4 голоса.

Напомним, с начала апреля медики и представители местных властей приступили к созданию госпитальных советов в Одесской области.

В госпитальный совет Одессы войдут 4 главврача

 



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