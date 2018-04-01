Студент Одесской Юракадемии завоевал Кубок Украины по мотокроссу

Несколько месяцев назад мы писали о студенте Одесской Юракадемии Вадиме Карасюке, который в конце 2017 году удостоился звания чемпиона Украины по супермотокроссу. И вот юноша вновь принёс нашему городу сразу две внушительные спортивные победы. На прошлых выходных Вадим Карасюк принял участие в первом этапе Кубка Украины по мотокроссу, который прошёл в городе Киеве и по его результатам завоевал I место. Кроме того, он занял почётное II место в первом этапе чемпионата Украины по мотокроссу, который состоялся в городе Олешки (Херсонская область). В первый день соревнований Вадим выступал в категории «юниоры» (возраст до 21 года), а во второй - в категории «Х 2» («взрослые») и в первом заезде также занял II место. Такие высокие спортивные достижения в столь молодом возрасте (сейчас Вадиму всего 17 лет) стали возможны благодаря регулярным усердным тренировкам. Как рассказывает сам Вадим, подготовка к чемпионату длилась ещё с зимы, а тренировочные заезды иногда проводились даже при минусовой температуре воздуха. Кроме непосредственно заездов на мотоциклах, для достижения успеха в таком виде спорта, как мотокросс необходимо постоянно поддерживать себя в хорошей физической форме, поэтому Вадим ежедневно тренируется в спортзале, занимается бегом, плаванием и велосипедной ездой.

Сейчас Вадим Карасюк учится на I курсе факультета гражданской и хозяйственной юстиции Национального университета «Одесская юридическая академия». Разумеется, что усиленные тренировки и поездки на соревнования не так просто совмещать с учёбой в университете, но Вадим говорит, что в родном вузе всегда с пониманием относятся к его спортивным занятиям:

Когда я начал учиться в Национальном университете «Одесская юридическая академия», почувствовал колоссальную поддержку как со стороны руководства университета, так и со стороны многих преподавателей. Благодаря всесторонней помощи вуза, который за этот год уже стал для меня родным, я чувствую уверенность в своих силах и планирую в дальнейшем продолжать заниматься мотоциклетным спортом и участвовать в соревнованиях. В нашем университете очень развитая спортивная инфраструктура, наверное, такой богатой спортивной базы нет ни в одном другом университете страны. И это очень важно для меня, ведь тренироваться необходимо каждый день. После пар я всегда занимаюсь в тренажёрном зале, бегаю на стадионе. Также у нас есть несколько крытых спортивных площадок, на которых можно тренироваться в любое время года и в любую погоду.

Вадим Карасюк занимается данным видом спорта начиная с 5 лет, и в свои 17 лет имеет весьма длинный послужной список спортивных побед на всеукраинских и даже международных соревнованиях по мотоциклетному спорту. В 2015 году Вадим впервые одержал победу на чемпионате Украины по мотокроссу, в 2016 – завоевал Кубок Украины. В том же году юноша занял второе место на международном чемпионате центральных европейских стран, который объединил в себе спортсменов из Польши, Украины, Болгарии, Белоруссии, Румынии и Российской Федерации, а также принял участие в открытом чемпионате Польши по мотокроссу. Сейчас Вадим активно готовится к первому этапу чемпионата Европы по мотокроссу, который состоится в Словении уже через считанные дни - 21-22 апреля.

Юный спортсмен искренне верит в развитие мотокросса как вида спорта в нашей стране:

Мотокросс – это очень популярный во всём мире и, к тому же, очень зрелищный вид спорта. Однако в нашей стране он только начинает набирать свою популярность. Однозначно, это достаточно дорогой вид спорта, ведь для него необходима соответствующая инфраструктура. Тем не менее, я уверен, что пройдёт время, и наша страна будет в числе лидеров по мотокроссу, ведь у нас очень много амбициозных и целеустремлённых спортсменов, которые уже сейчас показывают высокие результаты и готовы развивать этот вид спорта.