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  • Дата: Вчера, 20:50
Вчера, 20:50

Студент Одесской Юракадемии завоевал Кубок Украины по мотокроссу

Категория: Новости / Спорт

Студент Одесской Юракадемии завоевал Кубок Украины по мотокроссу

Несколько месяцев назад мы писали о студенте Одесской Юракадемии Вадиме Карасюке, который в конце 2017 году удостоился звания чемпиона Украины по супермотокроссу. И вот юноша вновь принёс нашему городу сразу две внушительные спортивные победы. На прошлых выходных Вадим Карасюк принял участие в первом этапе Кубка Украины по мотокроссу, который прошёл в городе Киеве и по его результатам завоевал I место. Кроме того, он занял почётное II место в  первом этапе чемпионата Украины по мотокроссу, который состоялся в городе Олешки (Херсонская область). В первый день соревнований Вадим выступал в категории «юниоры» (возраст до 21 года), а во второй - в категории «Х 2» («взрослые») и в первом заезде также занял II место. Такие высокие спортивные достижения в столь молодом возрасте (сейчас Вадиму всего 17 лет) стали возможны благодаря регулярным усердным тренировкам. Как рассказывает сам Вадим, подготовка к чемпионату длилась ещё с зимы, а тренировочные заезды иногда проводились даже при минусовой температуре воздуха. Кроме непосредственно заездов на мотоциклах, для достижения успеха в таком виде спорта, как мотокросс необходимо постоянно поддерживать себя в хорошей физической форме, поэтому Вадим ежедневно тренируется в спортзале, занимается бегом, плаванием и велосипедной ездой.

 

Студент Одесской Юракадемии завоевал Кубок Украины по мотокроссу

 

 

Сейчас Вадим Карасюк учится на I курсе факультета гражданской и хозяйственной юстиции Национального университета «Одесская юридическая академия». Разумеется, что усиленные тренировки и поездки на соревнования не так просто совмещать с учёбой в университете, но Вадим говорит, что в родном вузе всегда с пониманием относятся к его спортивным занятиям:

Когда я начал учиться в Национальном университете «Одесская юридическая академия», почувствовал колоссальную поддержку как со стороны руководства университета, так и со стороны многих преподавателей. Благодаря всесторонней помощи вуза, который за этот год уже стал для меня родным, я чувствую уверенность в своих силах и планирую в дальнейшем продолжать заниматься мотоциклетным спортом и участвовать в соревнованиях. В нашем университете очень развитая спортивная инфраструктура, наверное, такой богатой спортивной базы нет ни в одном другом университете страны. И это очень важно для меня, ведь тренироваться необходимо каждый день. После пар я всегда занимаюсь в тренажёрном зале, бегаю на стадионе. Также у нас есть несколько крытых спортивных площадок, на которых можно тренироваться в любое время года и в любую погоду.

 

Студент Одесской Юракадемии завоевал Кубок Украины по мотокроссу

 

Вадим Карасюк занимается данным видом спорта начиная с 5 лет, и в свои 17 лет имеет весьма длинный послужной список спортивных побед на всеукраинских и даже международных соревнованиях по мотоциклетному спорту. В 2015 году Вадим впервые одержал победу на чемпионате Украины по мотокроссу, в 2016 – завоевал Кубок Украины. В том же году юноша занял второе место на международном чемпионате центральных европейских стран, который объединил в себе спортсменов из Польши, Украины, Болгарии, Белоруссии, Румынии и Российской Федерации, а также принял участие в открытом чемпионате Польши по мотокроссу. Сейчас Вадим активно готовится к первому этапу чемпионата Европы по мотокроссу, который состоится в Словении уже через считанные дни - 21-22 апреля.

 

Студент Одесской Юракадемии завоевал Кубок Украины по мотокроссу

 

Юный спортсмен искренне верит в развитие мотокросса как вида спорта в нашей стране:

Мотокросс – это очень популярный во всём мире и, к тому же, очень зрелищный вид спорта. Однако в нашей стране он только начинает набирать свою популярность. Однозначно, это достаточно дорогой вид спорта, ведь для него необходима соответствующая инфраструктура. Тем не менее, я уверен, что пройдёт время, и наша страна будет в числе лидеров по мотокроссу, ведь у нас очень много амбициозных и целеустремлённых спортсменов, которые уже сейчас показывают высокие результаты и готовы развивать этот вид спорта.

Галерея

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Студент Одесской Юракадемии завоевал Кубок Украины по мотокроссу
Студент Одесской Юракадемии завоевал Кубок Украины по мотокроссу
Студент Одесской Юракадемии завоевал Кубок Украины по мотокроссу
Студент Одесской Юракадемии завоевал Кубок Украины по мотокроссу
Студент Одесской Юракадемии завоевал Кубок Украины по мотокроссу
Студент Одесской Юракадемии завоевал Кубок Украины по мотокроссу
Студент Одесской Юракадемии завоевал Кубок Украины по мотокроссу
Студент Одесской Юракадемии завоевал Кубок Украины по мотокроссу
Студент Одесской Юракадемии завоевал Кубок Украины по мотокроссу
Студент Одесской Юракадемии завоевал Кубок Украины по мотокроссу
Студент Одесской Юракадемии завоевал Кубок Украины по мотокроссу
Студент Одесской Юракадемии завоевал Кубок Украины по мотокроссу
Студент Одесской Юракадемии завоевал Кубок Украины по мотокроссу
Студент Одесской Юракадемии завоевал Кубок Украины по мотокроссу
Студент Одесской Юракадемии завоевал Кубок Украины по мотокроссу
Студент Одесской Юракадемии завоевал Кубок Украины по мотокроссу
Студент Одесской Юракадемии завоевал Кубок Украины по мотокроссу
Студент Одесской Юракадемии завоевал Кубок Украины по мотокроссу
Студент Одесской Юракадемии завоевал Кубок Украины по мотокроссу
Студент Одесской Юракадемии завоевал Кубок Украины по мотокроссу
Студент Одесской Юракадемии завоевал Кубок Украины по мотокроссу
Студент Одесской Юракадемии завоевал Кубок Украины по мотокроссу
Студент Одесской Юракадемии завоевал Кубок Украины по мотокроссу
Студент Одесской Юракадемии завоевал Кубок Украины по мотокроссу
Студент Одесской Юракадемии завоевал Кубок Украины по мотокроссу
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