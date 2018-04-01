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  • Дата: Вчера, 22:08
Вчера, 22:08

Спасением Куяльницкого лимана станет придание статуса курорта государственного значения

Категория: Новости


Спасением Куяльницкого лимана станет придание статуса курорта государственного значения

Сделан еще один шаг по спасению Куяльника. Народный депутат Украины Сергей Кивалов получил подтверждение от главы Одесской облгосадминистрации Максима Степанова о положительной динамике работы по приданию рекреационному комплексу «Куяльник» статуса курорта государственного значения.

В официальном ответе на обращение народного депутата сообщается, что согласно Закона Украины «О курортах» предыдущее рассмотрение ходатайства об объявлении естественных территорий курортными осуществляется специалистами Министерства экономического развития и торговли Украины.

В соответствии с требованиями статей 7-11 Закона Украины «О курортах» в настоящее время проводится совместная работа Департамента туризма и курортов Министерства экономического развития и торговли Украины и управления туризма, рекреации и курортов Одесской областной государственной администрации по согласованию и подготовке необходимых материалов для дальнейшего принятия решения об объявлении естественной территории Куяльницкого лимана курортом государственного значения.
 — пишет глава облгосадминистрации Максим Степанов.

 

Спасением Куяльницкого лимана станет придание статуса курорта государственного значения

 

Напомним, что Сергей Кивалов на протяжении нескольких лет уделяет большое внимание проблеме бедственного положения уникальной рекреационной зоны Куяльницкого лимана. Ранее парламентарий направлял соответствующие обращения в Облгосадминистрацию, а также два депутатских запроса на имя Премьер-министра Украины с требованием придать Куяльницкому лиману и окружающей его территории курорта государственного значения.

Курорт Куяльник — один из старейших грязевых курортов нашей страны, расположенный в 13 км от центра Одессы у подножья Жеваховой горы на правом берегу Куяльницкого лимана.

Сегодня лиман остается уникальным водным объектом общегосударственного и мирового значения, природный комплекс отнесен государством к категории лечебных. Он имеет значительные бальнеологические, лечебные, рекреационные, туристические природные ресурсы. Однако в течение последнего десятилетия экологическое состояние Куяльницкого лимана остается кризисным.  Специалисты признают, что уникальный лечебный источник может погибнуть без принятия комплекса мер по его спасению.



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