Спасением Куяльницкого лимана станет придание статуса курорта государственного значения

Сделан еще один шаг по спасению Куяльника. Народный депутат Украины Сергей Кивалов получил подтверждение от главы Одесской облгосадминистрации Максима Степанова о положительной динамике работы по приданию рекреационному комплексу «Куяльник» статуса курорта государственного значения.

В официальном ответе на обращение народного депутата сообщается, что согласно Закона Украины «О курортах» предыдущее рассмотрение ходатайства об объявлении естественных территорий курортными осуществляется специалистами Министерства экономического развития и торговли Украины.

В соответствии с требованиями статей 7-11 Закона Украины «О курортах» в настоящее время проводится совместная работа Департамента туризма и курортов Министерства экономического развития и торговли Украины и управления туризма, рекреации и курортов Одесской областной государственной администрации по согласованию и подготовке необходимых материалов для дальнейшего принятия решения об объявлении естественной территории Куяльницкого лимана курортом государственного значения. — пишет глава облгосадминистрации Максим Степанов.

Напомним, что Сергей Кивалов на протяжении нескольких лет уделяет большое внимание проблеме бедственного положения уникальной рекреационной зоны Куяльницкого лимана. Ранее парламентарий направлял соответствующие обращения в Облгосадминистрацию, а также два депутатских запроса на имя Премьер-министра Украины с требованием придать Куяльницкому лиману и окружающей его территории курорта государственного значения.

Курорт Куяльник — один из старейших грязевых курортов нашей страны, расположенный в 13 км от центра Одессы у подножья Жеваховой горы на правом берегу Куяльницкого лимана.

Сегодня лиман остается уникальным водным объектом общегосударственного и мирового значения, природный комплекс отнесен государством к категории лечебных. Он имеет значительные бальнеологические, лечебные, рекреационные, туристические природные ресурсы. Однако в течение последнего десятилетия экологическое состояние Куяльницкого лимана остается кризисным. Специалисты признают, что уникальный лечебный источник может погибнуть без принятия комплекса мер по его спасению.