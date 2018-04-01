Президент потребовал противодействовать российскому телевещанию. В том числе, и в Одесской области

В ходе состоявшегося накануне совещания по вопросам информационной безопасности Глава государства дал соответствующие указания, назвав эти меры «…противодействием попыткам информационных диверсий со стороны России!»

Президент отметил, что «для противодействия России мы используем и будем использовать свои технологии, в том числе , переход украинского вещания на цифру!»

При этом он потребовал задействовать специальные системы глушения российского вещания, отметив, что «благодарит «…зарубежных партнеров, предоставившим нам такие системы, которые имеют не меньшее значение, чем летальное оружие!»

Применять данные технологии, по его мнению, необходимо не только на Донбассе, но и на границе с Приднестровьем в Одесской области.