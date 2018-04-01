Обвиняемый по делу «Виктории» возвращен в СИЗО

Бывший директор пансионата «Виктория» Петр Саркисян возвращен из больницы в следственный изолятор.

Дело в том, что накануне во время очередных судебных слушаний по делу «Виктории» обвиняемому Петру Саркисяну внезапно стало плохо. Причем настолько плохо, что его госпитализировали прямо из зала суда.

Однако, как оказалось, его состояние оказалось не столь серьезным. И медикам понадобились всего сутки, чтобы их мнению, вернуть подсудимого в дееспособное состояние.

Напомним, бывший директор пансионата «Виктория» Петр Саркисян проходит обвиняемым по делу, связанному с пожаром в жилом корпусе пансионата в середине сентября прошлого года, в результате которого погибли три несовершеннолетние девочки.