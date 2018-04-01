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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

«Минер» Соборки сможет выйти на свободу до суда. Но только под залог в сто сорок тысяч гривен

Категория: Новости


«Минер» Соборки сможет выйти на свободу до суда. Но только под залог в сто сорок тысяч гривен

  Такое решение принял накануне Приморский суд Одессы. Напомним, что сорока двух летний мужчина 14 апреля сообщил о якобы заложенном на Соборной площади взрывном устройстве.

В результате кинологи, спасатели и правоохранители были вынуждены проверить всю территорию площади, но, как и следовало ожидать, никаких взрывных устройств обнаружено не было.

Отметим, что по информации пресс-службы ГУНП, подсудимый о минировании площади сообщал дважды. Когда он был задержан, то объяснил свои действия тем, что таким экстравагантным способом восстанавливал самочувствие после ссоры с женой.



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