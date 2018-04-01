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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

В Одесской области, после Куяльника спасли еще один лиман

Категория: Новости


В Одесской области, после Куяльника спасли еще один лиман

  На сей раз - Тилигульский. По информации областной администрации, за четыре месяца после соединения лимана с морем уровень воды в водоеме возросла на 70 сантиметров, а соленость упала на треть.

«Тилигульский лиман оживает!»- резюмировал губернатор Максим Степанов. По его словам, в лимане не только снята угроза пересыхания, но и туда постепенно возвращаются рыбы и птицы.

Напомним, что проблемы с Тилигульским лиманом начались еще десятилетие назад. Когда постепенно пересохли питающие водоем реки и лиман начал мелеть, а уровень солености вдвое превысило показатель Черного моря.

К счастью, благодаря буквально в последний момент принятым мерам по соединению лимана с морем, проблем пересыхания водоема, похоже, решена.



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