На Дунае задержали браконьеров

Двух браконьеров с уловом рыбы задержали вчера сотрудники Измаильского пограничного отряда.

Согласно сообщениям ГПСУ в Одесской области, в плавсредстве местных жителей находилось 2 сетки длиной 140 метров и 165 штук дунайской сельди.

Предварительная сумма нанесенного государству ущерба составила более 28 000 гривен. В ходе дальнейшей проверки также установлено, что данная лодка вышла вне пункта базирования.

За нарушение пограничного режима граждане привлечены к административной ответственности. За грубое нарушение правил рыболовства пограничники составили протоколы об административном правонарушении, с последующим ходатайством перед судом о переквалификации в уголовное преступление.

Улов, лодка и орудия лова изъяты в установленном порядке.