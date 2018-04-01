Глеб Милютин: за январь-март из незаконного оборота изъято алкогольную продукцию и табачные изделия на общую сумму почти 3 млн грн

Изъятые подакцизные товары несут угрозу здоровью граждан. Убытки несут и бюджет, и бизнес. Бюджет в виде недополученных поступлений, бизнес от недобросовестной конкуренции.

— отметил начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин.

Получить информацию о местах продажи, где торговля подакцизными товарами осуществляется на основании лицензий, можно с помощью мобильного приложения «Легальный акциз».

С начала года предприятия, которые имеют лицензии на право осуществления розничной и оптовой торговли алкогольными напитками и табачными изделиями, уплатили в бюджет почти 19 млн грн.

За этот же период за незаконную продажу табачных изделий и алкогольных напитков несовершеннолетним аннулировано 6 лицензий.

Только при наличии лицензии у субъекта хозяйствования и марки акцизного налога установленного образца на продукции граждане могут быть уверенными в легальности алкогольных напитков и табачных изделий.

— подчеркнул руководитель фискальной службы Одесчины.

С момента внедрения «Легального акциза» жители Одесчины направили 118 жалоб относительно нарушения законодательства со стороны реализаторов подакцизных товаров, 92 из них - проверяются сотрудниками Главного управления ГФС в Одесской области.

Загрузив мобильное приложение в Рlay Market или App Store, можно воспользоваться интерактивной картой с информацией относительно наличия лицензии на право осуществления торговли подакцизными товарами у субъекта хозяйствования и оперативно сообщить о фактах реализации подакцизной продукции без марок акцизного налога.