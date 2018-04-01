14 новобранцев вступили в ряды патрульной полиции

Сегодня, новобранцы одесской патрульной полиции присягнули на верность украинскому народу.

Торжественное мероприятие прошло во дворе Управления патрульной полиции в Одесской области.

Со значительным событием молодых полицейских поздравили руководители подразделения. Новичкам пожелали достойно нести службу, всегда быть настойчивыми и решительными в достижении поставленных целей.

Торжественная церемония не оставила равнодушными родственников и близких новобранцев. Все они очень внимательно следили за действом, а некоторые, даже не удержали слезы радости.