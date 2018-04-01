«Укрзалізниця» обнародовала подробности несчастного случая, произошедшего на станции «Одесса-Товарная»

12-летняя девочка получила удар током, играясь на крыше вагона поезда. По предварительным данным, девочка и мальчик игрались на станции и вылезли на крышу вагона пассажирского поезда №797 Одесса-Винница, находившегося в отстое.

12-летняя девочка получила удар током, играясь на крыше вагона поезда.

По предварительным данным, девочка и мальчик игрались на станции и вылезли на крышу вагона пассажирского поезда №797 Одесса-Винница, находившегося в отстое. Перемещаясь по крыше, 12-летняя девочка была травмирована электрическим током контактной сети.

Мальчик, испугавшись, убежал с места событий. Пострадавшая девочка была доставлена в ожоговый центр. Она находится в сознании, но пребывает в тяжелом состоянии – около 60% тела поражены ожогами.

«УЗ» в очередной раз напомнила родителям, преподавателям и воспитателям о необходимости чаще говорить с детьми о правилах безопасности и пребывания вблизи железной дороги. «С наступлением летних каникул дети имеют достаточно времени для игр и опасных проделок. Давайте вместе защитим их жизнь и здоровье», – говорится в сообщении пресс-службы.