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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Одного из участников перестрелки на стоянке отправили под домашний арест

Категория: Новости

Одного из участников перестрелки на стоянке отправили под домашний арест

  Решением Киевского районного суда Одессы, который сегодня, 20 апреля, избирает меру пресечения для 13 задержанных активистов «Самообороны Одессы» за стрельбу 17 апреля в одесском микрорайоне Таирово, Тодора Пановского отправлено под ночной домашний арест на два месяца.

Отмечается, что суд встал на сторону обвинения, а не активиста, который настаивал на своём освобождении под личное обязательство.

Напомним, 17 апреля в 6 вечера в районе 78–й школы, на Люстдорфской дороге, 152 между активистами «Самообороны Одессы» и «Захисту Одессы» развернулись настоящие боевые действия с применением оружия, в том числе автоматов, и светошумовых гранат за автостоянку «Вымпел–11».


Источник: Stringer.media



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