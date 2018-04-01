Законопроект об объявлении «Куяльника» курортом государственного значения уже на рассмотрении в ВР

Законопроект «Об объявлении природных территорий Куяльницкого лимана Одесской области курортом государственного значения» уже на рассмотрении в Верховной Раде Украины – об этом сегодня заявил во время выездного брифинга председатель области Максим Степанов.

Он отметил, что документы уже передали в Верховную Раду и руководителям фракций.

«Только курорт получит этот статус – мы получим гарантию, что все лечебные грязи будут сохранены. Кроме того, это мощный сигнал для инвесторов, что государство защищает этот курорт и инвестиции, которые будут вложены в его развитие. В мире таких уникальных курортов всего 3-4, поэтому инвесторы с удовольствием будут вкладывать средства в его развитие» - подчеркнул председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов.

17 апреля во время аппаратного совещания ОГА стало известно, что Максим Степанов собирается обратиться к руководителям фракций ВРУ о принятии соответствующего законопроекта. Предварительно, его реализация не потребует дополнительного финансирования из государственного бюджета.