Геннадий Труханов провел встречу с представителями специальной миссии ОБСЕ

20 апреля 2018 года Одесский городской голова Геннадий Труханов встретился с представителями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине во главе с руководителем Одесского представительства г-жой Мартой Барбосой.

В ходе рабочей встречи стороны обсудили социально-политическую ситуацию в городе.

«Мы находимся в постоянном контакте. На каждой сессии горсовета присутствуют представители ОБСЕ для того, чтобы такая авторитетная международная организация была в курсе всех происходящих процессов в нашем городе. Это важно для поддержания репутации Одессы как мирного и безопасного города, также это демонстрирует открытость и прозрачность нашей работы», - прокомментировал Геннадий Труханов.

Справка

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине начала свою работу 21 марта 2014 года в связи с обращением Правительства Украины в ОБСЕ и консенсусным решением всех 57-ми стран-участниц данной организации. СММ – невооруженная гражданская миссия, основной задачей которой является беспристрастное и объективное наблюдение за ситуацией в Украине 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и отчет по ней, а также содействие диалогу между всеми сторонами конфликта.