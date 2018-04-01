«При строительстве лагеря «Виктория» нарушений не выявлено» - генпрокуратура

В пятницу, 20 апреля, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, находясь с рабочей поездкой в Одесской области, прокомментировал ход расследования уголовных производств по трагедии в муниципальном детском спортивно-оздоровительном комплексе «Виктория». Во время пожара в «Виктории» в ночь на 16 сентября 2017 года погибли трое детей.

В ходе брифинга генпрокурор отметил, что дело о пожаре в лагере находится под его личным контролем. По мнению Луценко, «круг лиц, привлекаемых к ответственности, правильный».

«Да, действительно, привлекается заместитель мэра, который должен был следить за техническим состоянием этих объектов, директор лагеря, сотрудница, отвечавшая за пожарное состояние. Также знаю, что привлекаются руководитель отдела ГСЧС и инспектор, проводивший проверку. Мне кажется, что это достаточно правильный круг лиц, которые выполняют государственные или муниципальные функции по обеспечению здоровья и жизни ребенка. Они с ними не справились и должны ответить по закону», — сказал генпрокурор.

Касательно остальных подозреваемых, Луценко сказал, что следствие еще не закончено, но он не хотел бы «делать братскую могилу» из чиновников. Если экспертизы докажут, что другие структуры были причастны — ответственных также привлекут.

«Всех, кто действительно был виновен в трагедии, накажут. Мы не гонимся за количеством, хотим показать прецедент всей стране, чтобы ответственные чиновники выполняли свои функции», — отметил Луценко. При этом генпрокурор заметил, что нарушений при строительстве корпусов «Виктории» экспертиза не выявила. Однако не уточнил, какая именно экспертиза.

По делу о пожаре в «Виктории» полиция открыла уголовное производство по статье «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности», прокуратура — по статье «Служебная халатность» Уголовного кодекса Украины.