Юная одесситка - дипломант Всеукраинской олимпиады «DreamECO»

В Киеве прошла Всеукраинская олимпиада «DreamECO». Участники олимпиады - юные экологи - представили научно-исследовательские проекты в 4-х номинациях: «Качество окружающей среды», «Экология и биоразнообразие», «Ресурсы и энергия», «Мой город».

Одессу на олимпиаде представляла ученица 9-го класса Одесского учебно-воспитательного комплекса №49 Милана Бродовская.

Милана прошла отборочный этап конкурса и по решению жюри была приглашена для участия во II этапе Всеукраинской экологической олимпиады научных проектов по охране окружающей среды «DreamECO».

В номинации «Качество окружающей среды» Милана Бродовская представила научно-исследовательский проект «Добыча природных красителей и их применение в различных сферах деятельности человека» и заняла І место.

Победительница награждена дипломом I степени, медалью и ценным подарком - планшетом.

Проект был подготовлен под руководством учителя химии Одесского учебно-воспитательного комплекса №49 Нонны Кристат.

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Всеукраинская олимпиада «DreamECO» (конкурс межшкольных научных проектов по защите окружающей среды) проводится с целью выявления и поддержки талантливой учащейся молодежи, осуществляет экспериментальную и научно-исследовательскую работу в области экологии. Организаторы - Национальный эколого-натуралистический центр учащейся молодежи совместно с Международной школой «Меридиан».