Продолжается ремонт трассы Одесса-Вознесенск-Новый Буг

В Одесской области продолжается ремонт на автомобильной дороге государственного значения Р-55 Одесса-Вознесенск-Новый Буг. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Максим Степанов.

По его словам, ремонтники продолжают «рыхление» старого дорожного покрытия на участке длиной 15 километров (с 71 по 86 километр).

«Источник финансирования ремонта этого участка дороги – деньги с таможенного эксперимента. Речь идет о 72-х миллионах гривен. Общая стоимость работ на этих 15-ти километрах составляет около 202 миллионов гривен. По мере наполняемости дорожного фонда, в том числе – за перевыполнение таможенных поступлений, мы будем финансировать ремонт этого участка. Я надеюсь, что в этом году его завершат », – подчеркнул Степанов.

Автомобильная дорога государственного значения Р-55 Одесса-Вознесенск-Новый Буг была построена в 70-е годы прошлого века. Она соединяет Одесскую область с Николаевской и имеет протяженность более 72 километров.