В Одессе новый «веткопад»?

На сей раз падение большого фрагмента дерева произошло на 4-й станции Большого фонтана. Там упавшая тяжелая ветка буквально протаранила лобовое стекло припаркованного микроавтобуса «Газель». К счастью, обошлось без пострадавших.

По мнению коммунальщиков, причиной падения части дерева могли стать сильные порывы ветра, которые отмечались с утра в Одессе и практически по всей территории Украины.

Напомним, что указание проверить состояние зеленых насаждений в городе и убрать аварийнооопасные деревья и их фрагменты городской голова Геннадий Труханов дал работникам КП «Горзелентрест» более полугода назад!