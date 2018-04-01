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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

В Одессе новый «веткопад»?

Категория: Новости


В Одессе новый «веткопад»?

  На сей раз падение большого фрагмента дерева произошло на 4-й станции Большого фонтана. Там упавшая тяжелая ветка буквально протаранила лобовое стекло припаркованного микроавтобуса «Газель». К счастью, обошлось без пострадавших.

По мнению коммунальщиков, причиной падения части дерева могли стать сильные порывы ветра, которые отмечались с утра в Одессе и практически по всей территории Украины.

Напомним, что указание проверить состояние зеленых насаждений в городе и убрать аварийнооопасные деревья и их фрагменты городской голова Геннадий Труханов дал работникам КП «Горзелентрест» более полугода назад!



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