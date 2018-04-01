Очередное смертельное ДТП произошло в Одессе

Трагедия произошла накануне вечером на Ивановском мосту. Там автомобиль «Мицубиси» сбил женщину-пешехода.

По информации Патрульной полиции, после наезда на женщину водитель иномарки попытался скрыться с места ДТП, однако спустя несколько минут уже в районе Второй Заставы врезался в забор. После чего был задержан. Проводится расследование.

Начато производство по статье «нарушение правил дорожного движения, приведшее к смерти». Ему так же придется отвечать за самовольное оставление места ДТП.