Генеральный прокурор заявил об огромном хищении денежных средств при строительстве дорог

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил об огромном хищении денежных средств при строительстве дорог, в том числе трассы КПП «Кучурган» — Беляевка — Маяки — Овидиополь.

Такое заявление глава ГПУ сделал в ходе визита в Одессу, отметив, что речь в последнем случае идёт о 275 миллионах гривен, хотя дорога в настоящее время остаётся никудышней.

«Задача прокуроров — выехать туда и определить меру ответственности тех, кто якобы строил дорогу, некачественно выполнив работы и разворовывая выделенные средства. Тех, кто подписывал акт о принятой дороге, тех, кто осуществлял технадзор, закрыв глаза», — добавил Луценко.

Все указанные лица, по словам генпрокурора, будут допрошены в самое ближайшее время. В суды же дела должны попасть не позже этого года.