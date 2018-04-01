Полицейские задержали убийцу который больше года скрывался от правосудия

Более года он скрывался от органов следствия. Злоумышленника нашли на Днепропетровщине.

Подозреваемый - неработающий 20-летний житель Лиманского района. Для решения своих финансовых проблем он выбрал легкий, однако незаконный путь. В частности, разбой, за совершение которого был осужден несколько лет назад.

Именно желание наживы стало причиной прошлогодней трагедии.

В ночь с 1 на 2 января подозреваемый пришел с компанией в развлекательное заведение в Суворовском районе Одессы. Внимание молодого привлекла массивная золотая цепь на шее одного из посетителей.

Когда владелец ценной вещи вышел с друзьями на улицу, компания злоумышленника последовала за ними. Провоцируя конфликт, правонарушитель преднамеренно толкнул потерпевшего. Возникла словесная перепалка, которая очень быстро переросла в драку. Чувствуя физическое превосходство противника, злоумышленник достал нож и ударил 26-летнего мужчину в сердце. После этого сорвал с шеи убитого цепочку и убежал.

Совершив убийство, молодой человек начал скрываться от правоохранителей. Чтобы избежать наказания, он оставил не только место жительства, но даже территорию области.

Его «путешествие» по Украине прекратили одесские полицейские. С помощью коллег из Днепропетровщины разыскиваемого нашли в пгт. Никополь Днепропетровской области.

Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности и по ст. 187 (разбой) УК. На период досудебного следствия мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.