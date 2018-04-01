В Одесской области – новое бытовое убийство

По информации ГУНП, убийство было совершено в Подольске. Причем, как выяснилось, еще две недели назад. И обнаружили его только тогда, когда соседи «смущенные» неприятным запахом на лестничной клетке, вызвали полицию, которая вскрыла двери квартиры.

Там и было обнаружено тело хозяина, который лежал с пробитой головой.

Как показали проведенные следственные действия, в ходе совместного распития спиртных напитков двадцати восьми летний гость во время возникшего конфликта нанес хозяину смертельный удар табуреткой по голове.

После чего закрыл квартиру и сбежал.

В ходе оперативных мероприятий подозреваемый в совершении убийства задержан. Начато уголовное производство по статье «умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, приведших к смерти». Теперь злоумышленнику грозит до двенадцати лет лишения свободы.