ВМС Украины успешно отразили попытку условного десанта на украинское побережье

По информации пресс-службы ВМСУ, в ходе проведенных учений украинские морские пехотинцы успешно отразили попытку проведения десантной операции в непосредственной близости от административной границы с аннексированным Крымом.

Морские пехотинцы отработали совместные действия с артиллерией, которая использовала крупнокалиберные гаубицы «Гиацинт-Б» для условного поражения десантных судов условного противника.

Отметим, что обычно при проведении противодесантных операций на равнинном побережье гаубичная артиллерия не применяется. Как рассказали нашему корреспонденту военные эксперты, дело в том, что перед проведением крупного десанта обычно проводится огневая «обработка» побережья в районе места высадки. Поэтому все находящееся там тяжелое стационарное вооружение уничтожается или, по крайней мере, выводится из строя.

В следствие этого для борьбы с десантными кораблями противника предпочтение, как правило, отдается подвижным ракетным комплексам, а также военно-воздушным силам.