Руководитель Минздрава «отменила» витамин-С и перекись водорода

По утверждению и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун использование этих старых проверенных средств — очередной советский анахронизм.

Как она сообщила в соцсетях, использование «витамина-С», как и других иммуностимуляторов не повышает иммунитет, а, скорее, даже вредит ему. Поэтому она рекомендовала вместо медпрепаратов использовать такие «медицинские процедуры», как сон, спорт и здоровое питание. Вот только что представляет из себя это самое «здоровое питание и где взять на него средства «пересичному» украинцу, глава Минздрава почему-то не сообщила.

Добавим, что одним «витамином-С» она не ограничилась и заявила о бесполезности перекиси водорода.

По ее словам, она прочитала много книг и ни в одной из них не было никаких данных о пользе перекиси водорода для обработки ран.

Поэтому, по ее мнению, «…использовать перекись водорода для обработки и дезинфекции ран по степени эффективности эквивалентно промыванию их теплой или холодной водой».

Вот так… Впрочем, после того, как это «медицинское светило» отменило флюорографию, медицинские карточки школьников, вред от сквозняков и инициировала рассылку рецептов врачами своим пациентам путем рассылок СМС-сообщений, в народе нынешнего руководителя Минздрава все чаще величают не иначе, как «доктор-смерть».

А как рассказал нашему корреспонденту в ходе общения один пенсионер, теперь он наконец представляет, как именно выглядит «убийца в белом халате».