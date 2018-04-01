АНОНС № 16 1293 ВИДЕО

Третья мировая война и конец человечества, который неизбежно должен был за ней последовать, пока, слава Богу, отложены! Удар по Сирии нанесен, новые, умные ракеты Трампа частично перехватили старые советские системы ПВО. Так что особых разрушении они не нанесли. Россия не вмешалась. Разум пока победил… Что дальше будет происходит в таком неспокойном, готовом вот-вот взорваться мире, где Украина только маленькая пешка в чужой игре – честно говоря, не хочется даже думать. Не даром ведь в Евангелии сказано: не переживать о завтрашнем дне. Для человека вполне достаточно забот дня сегодняшнего. Вот о них и поговорим.

Колонка редактора выходит с заголовком «На обочине цивилизации» И самое печальное, что, как следует из текста – на этой обочине мы – украинцы!

«Куда ведет Украину нынешняя власть, продолжая размахивать флагами евроинтеграции? Приобщила ли она нашу страну к плодам прогресса, - задается вопросами автор и отвечает: Всем очевидно, что нет.

Почему так происходит и могло ли быть иначе? Во всем виновата коррупция, считает большинство наших сограждан. Но это ответ не верный, не смотря на то, что коррупция в Украине действительно есть.

Так какой же верный ответ? Почему мы на обочине?

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Идея евроинтеграции предполагала в своей пропагандистской части утверждение, что если мы присоединимся к европейской зоне развития, то это самое развитие как вирус распространится и на нас. Однако появление зон развития, более производительных систем разделения труда, не просто относительно ухудшает положение тех, кто в эти зоны не попал – оно ухудшает их абсолютно! Потому что зоны развития откачивают из отстающих зон ресурсы – человеческие, денежные, ресурсы спроса, превращая их из отстающих в депрессивные. И, собственно, развиваются за счет них. Евросоюз заливает субсидиями "выравнивания" опустошенные страны периферии Прибалтика, Греция, Болгария и т.д., но проблема в том, что все эти средства записываются им в долги. Помните позднесоветский анекдот про попугая... тушкой или чучелком...

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Статья Эллы Алыбиной посвящена проходившему в Киеве форуму по безопасности. Она называется «Такие товарищи, которые нам вовсе не товарищи». И, собственно, уже из заголовка все понятно. В рамках состоявшейся на форуме дискуссии литовские политики и дипломаты активно предлагали Украине изучать свой опыт, чтобы использовать положительные стороны и не повторять допущенных ими ошибок. Почему же словам литовских друзей не стоит слишком доверять? Автор считает, что Литва нам больше конкурент, чем товарищ. Так ли это?

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В мире все конкуренты, просто не у всех равные возможности, Вильнюс крайне болезненно и резко воспринял идею судоходства по Днепру. Он не заявлял протестов Украине, но, имея (через администрирование европейских грантовых программ) влияние на белорусских экологов организовал массированную кампанию протеста в Белоруссии. Цель которых способствовать усилению латвийского транзитного потенциала в ущерб украинскому. Ну, и самое показательное — украинский парламент, несмотря на чуть ли не крики отчаяния Министерства инфраструктуры и авторов законопроектов, так и не приступил к рассмотрению законопроектов по внутреннему водному транспорту. Случайно ли это? Автор напомнинает нашим парламентариям, что если политик не защищает интересы своей страны, то он защищает интересы чужой.

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Антон Кравчик также не обошел стороной 11-ый Киевский форум. Но его статья о другом –об очередном «остаточномпрощавай» «Порошенко на шпагате: как выйти из СНГ и Большого договора с РФ так, чтобы не выйти» - называется его статья Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил правительству начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов Содружества независимых государств (СНГ). Порошенко также настаивает на пересмотре всех договоров, заключенных в рамках СНГ. Что означает этот шаг? К чему еще один демонстративный выход? Из организации, в которую мы по сути то и не входили?

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Наполнение информационным спамом стало фирменным стилем действующей власти. То она героически борется за декоммунизацию, неистово гоняется за призраком коммунизма по стране, не находит его, но не теряет юношеского задора и тут же сотый раз остаточне прощавай России, при этом наращивая объемы торговли с агрессором, вот и очередная мулька остаточне прощавай СНГ, а ведь еще Кучма героически упирался вхождению в СНГ полноправным членством, Украина, кто помнит присутствовала там в качестве наблюдателя. Язвить над нелогичностью и абсурдностью позиции президента можно сколько угодно, но факт остается фактом – его стратегия является правильной и находится в мейнстриме политики Запада в отношении России.