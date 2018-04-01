У белгород-днестровского участкового детской поликлиники обнаружили запущенную форму туберкулёза

Об этом, как передаёт «Первый муниципальный канал», сообщили главврач местной многопрофильной больницы Игорь Десятник и начальник горуправления здравоохранения Татьяна Сибирцева. Отметим, что заразившемуся врачу стало плохо прямо во время приёма. Позже выяснилось, что она болеет запущенной формой туберкулёза. В настоящее время женщина находится в тубдиспансере.

«Проведён план мероприятий, чтобы предупредить дальнейшее распространение заболевания у лиц, которые контактировали с доктором. Выявлены дети, которые были в контакте — где–то порядка 600 детей, разработана программа обследования подростков до 14 лет», — сообщил Игорь Десятник.

Татьяна Сибирцева добавила, что из 60 детей первого года жизни, обслуживавшихся на участке врача, 6 не были привиты и сейчас проходят обследование.

И. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун назвала флюорографические обследования устаревшим методом «советской системы» медицины. Чиновница предложила украинцам отказаться от такой диагностики, заменив её анкетированием у семейных врачей. Она также отметила, что в «цивилизованных странах» диагностирование лёгочных болезней происходит следующим образом: «Пациент заполняет анкету и отвечает на вопросы, которые могут определить возможность заболевания. Если врач видит потребность, он предлагает пациенту сдать мокроту на анализ. Он покажет, есть ли в организме возбудитель болезни».