Одесские правоохранители оперативно раскрыли разбойное нападение на квартиру в «Радужном»

По информации ГУНП, в ходе оперативно-следственных действий правоохранители раскрыли разбойное нападение на квартиру и ограбление хозяйки в ЖК «Радужном».

Как выяснилось, один из злоумышленников, который, собственно, и стал организатором преступления, подрядился к хозяйке квартиры делать ремонт. И заранее оставил открытой дверь для своего подельника, который, закрыв лицо балаклавой, под угрозой пистолета связал хозяйку и похитил сумку с деньгами, несколько мобильных телефонов и драгоценности.

После чего скрылся. А его подельник, прикидывающийся ремонтником, изобразил неудачную попытку задержать нападающего и потом сам вызвал полицию.

Однако следователи быстро разобрались в ситуации и задержали обоих участников преступной группы.

Оба помещены в СИЗО. Начато уголовное производство по части 2 статьи 187 УК Украины (разбойное нападение, организованное по предварительному сговору группой лиц).

Фигурантам «светит» до десяти лет лишения свободы.