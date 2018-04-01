В Украину может быть возвращён прах атамана Нестора Махно

В Украину может вернуться прах атамана Нестора Махно. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Константин Брыль, пишет сайт города Запорожья 061.ua.

Чиновник рассказал, что на кладбище Пер ла Шез в Париже заканчивается срок аренды места для урны с прахом Махно, потому обсуждается возможность его перезахоронения на родине атамана в Гуляйполе. Брыль подчеркнул, что возвращение в Украину останков анархиста нужно сделать историческим событием.

Махно был командующим Революционной повстанческой армии Украины, руководил крестьянским повстанческим движением 1918–1921 годов. Был анархистом. В 1921 году после боев на побережье Азовского моря большевики вытеснили отряды Махно к Николаеву и фактически уничтожили. Атаман эмигрировал, жил в Бухаресте, Варшаве, а потом перебрался в Париж.