 
Информация к новости
  • Просмотров: 40
  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

В Украину может быть возвращён прах атамана Нестора Махно

Категория: Новости

В Украину может быть возвращён прах атамана Нестора Махно

В Украину может вернуться прах атамана Нестора Махно. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Константин Брыль, пишет сайт города Запорожья 061.ua.

Чиновник рассказал, что на кладбище Пер ла Шез в Париже заканчивается срок аренды места для урны с прахом Махно, потому обсуждается возможность его перезахоронения на родине атамана в Гуляйполе. Брыль подчеркнул, что возвращение в Украину останков анархиста нужно сделать историческим событием.

Махно был командующим Революционной повстанческой армии Украины, руководил крестьянским повстанческим движением 1918–1921 годов. Был анархистом. В 1921 году после боев на побережье Азовского моря большевики вытеснили отряды Махно к Николаеву и фактически уничтожили. Атаман эмигрировал, жил в Бухаресте, Варшаве, а потом перебрался в Париж.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 