Президент назначил главу одного района Одесской области и уволил руководителя другого

Согласно информации сайта администрации президента, Петр Порошенко подписал указ о назначении руководителем Кодымской райадминистрации Геннадия Гладенького. Правда, с испытательным сроком на три месяца.

Одновременно Глава государства уволил руководителя Великомихайловской райадминистрации Владимира Слидзюка, который руководил районом с осени 2015 года.

Отметим, что по официальной информации, увольнение произошло на основании заявления самого, теперь уже бывшего, председателя районной администрации.