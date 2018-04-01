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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Президент назначил главу одного района Одесской области и уволил руководителя другого

Категория: Новости


Президент назначил главу одного района Одесской области и уволил руководителя другого

Согласно информации сайта администрации президента, Петр Порошенко подписал указ о назначении руководителем Кодымской райадминистрации Геннадия Гладенького. Правда, с испытательным сроком на три месяца.

Одновременно Глава государства уволил руководителя Великомихайловской райадминистрации Владимира Слидзюка, который руководил районом с осени 2015 года.

Отметим, что по официальной информации, увольнение произошло на основании заявления самого, теперь уже бывшего, председателя районной администрации.



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