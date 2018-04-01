Одесские спасатели получили новое современное оборудование от… канадских благотворителей

По информации пресс-службы ГСЧС, в числе подаренного североамериканскими доброжелателями двести восемьдесят восемь спасательных костюмов, девяноста девять защитных шлемов, пятнадцать огнетушителей типа «APW» и двенадцать дыхательных аппаратов и другие элементы снаряжения.

Оборудование и снаряжение руководству одесской ГСЧС передал представитель канадской благотворительной организации «Global David Mc Antony Gibson Foundation» Джим Хауэлл, который также провел лекции и практические занятия по технологии спасательных операций.

Одесские спасатели поблагодарили за подарки, отметив, что «…благодарим канадских коллег за то, что они помогают нам оснащением и делятся с нами своим опытом в проведении спасательных операций. Ваше оборудование, знания и навыки нам очень пригодятся во время проведения спасательных операций!»