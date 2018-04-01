С начала месяца в украинской дельте Дуная обезврежено уже пять морских мин

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Обнаружение и обезвреживание этих мин времен Великой Отечественной войны проводится совместными усилиями пограничников, сотрудников ГСЧС и ВМС Украины.

При этом работы проводятся в сотрудничестве с румынскими пограничниками.

Как эти противокорабельные «рогачи» оказались в устье Дуная, где серьезные боевые действия не велись, пока непонятно. Тем более, что эти мины рассчитаны на суда со сравнительно большой осадкой, и на бронекатера, которые использовались на реках, конструктивно не рассчитаны.