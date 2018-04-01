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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

С начала месяца в украинской дельте Дуная обезврежено уже пять морских мин

Категория: Новости


С начала месяца в украинской дельте Дуная обезврежено уже пять морских мин

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Обнаружение и обезвреживание этих мин времен Великой Отечественной войны проводится совместными усилиями пограничников, сотрудников ГСЧС и ВМС Украины.

При этом работы проводятся в сотрудничестве с румынскими пограничниками.

Как эти противокорабельные «рогачи» оказались в устье Дуная, где серьезные боевые действия не велись, пока непонятно. Тем более, что эти мины рассчитаны на суда со сравнительно большой осадкой, и на бронекатера, которые использовались на реках, конструктивно не рассчитаны.

 



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