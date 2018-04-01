В этом году Одесскую область посетят более шести миллионов туристов

Об этом доложил на совещании в областной администрации и.о. начальника управления туризма области Александр Шека. По его словам, «…в нынешнем году Одесский регион посетят 6,3 миллиона туристов!» Это на миллион больше, чем в прошлом году.

Отметим, что на каком основании сделан столь благоприятный прогноз, чиновник толком не сообщил. Ведь какого-либо прорыва в развитии туристической инфраструктуры в регионе за год не отмечено. За исключением того факта, что несколько освобождены от занимавших их в течение предыдущих лет переселенцев.

Тем не менее, Александр Шека считает расчеты более, чем на шесть миллионов туристов в нынешнем году «пессимистическим прогнозом».