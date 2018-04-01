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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

В Верховную Раду внесён законопроект, вводящий учет домашних и бездомных животных

Категория: Новости

В Верховную Раду внесён законопроект, вводящий учет домашних и бездомных животных

В пятницу 20 апреля в Верховную Раду внесли законопроект, вводящий учет домашних и бездомных животных. Об этом сообщается на сайте парламента.

Согласно проекту закона, планируется установить список потенциально опасных пород собак. К ним отнесли 33 породы, в частности зеннехунда, ризеншнауцера, добермана, ротвейлера, риджбека, и несколько разновидностей догов, овчарок, мастифов и терьеров.

Помимо этого, законопроект устанавливает штрафы для хозяев, которые не убирают экскременты своих питомцев во время прогулки. Также устанавливается ответственность за использование домашних животных для попрошайничества.

Ещё один норматив касательно домашних животных, прописанный в законопроекте - полный запрет на проведение косметических операций, таких как купирование ушей и хвоста, удаление когтей, клыков, и другие.

Для бездомных животных в законопроекте предусмотрена обязательная биостерилизация.



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