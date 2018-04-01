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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Пограничники получат участок земли на Таирова под строительство высотных домов

Категория: Новости


Согласие на выделение для этого участка площадью 10,7 га в районе улицы Левитана дала земельная комиссия горсовета.

Отметим, что депутаты без особых прений поддержали это решение, поскольку пограничники обязались построить там, помимо двухсекционного шестнадцатиэтажного дома на сто шестьдесят квартир еще и объекты социальной инфраструктуры – школу, детский садик и даже стадион.

Отметим, что необходимость в этих объектах назрела уже давно, поскольку поблизости уже функционируют несколько высотных зданий, где проживают семьи пограничников.

Впрочем, окончательное решение по этому поводу должно быть принято на сессии горсовета.



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