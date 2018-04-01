Одесская теннисистка победила в стартовом поединке на турнире в Штутгарте

В стартовом поединке квалификационной сетки Даяна Ястремская уверенно переиграла россиянку Марину Мельникову.

Турнир серии WTA Premier Porsche Tennis Grand Prix ежегодно проходит в немецком Штутгарте и заметно отличается от всех остальных соревнований под эгидой WTA. Дело в том, что это единственный турнир наивысшей категории, который проводится под крышей манежа, но на грунтовых кортах. Призовой фонд соревнований в Штутгарте состоит из 816 тысяч долларов, а для выхода в основную сетку участникам квалификации необходимо одержать сразу три победы в отборе.

Занимающая 161-ю строчку мирового рейтинга WTA Даяна Ястремская начала свой путь в квалификации с поединка против россиянки Марины Мельниковой. Для уверенной победы над Мельниковой Ястремской понадобилось всего 59 минут, на протяжении которых одесситка шесть раз выиграла подачу соперницы. Итоговый счёт 6:3, 6:3 красноречиво подтвердил превосходство 17-летней представительницы Южной Пальмиры над россиянкой.

В полуфинале квалификации на турнире в Штутгарте Даяне Ястремской предстоит сыграть против опытной эстонки Кайи Канепи (62-я позиция в рейтинге WTA).