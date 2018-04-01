Монумент Скорбящей Матери и памятный знак евреям-жертвам нацизма осквернили в Полтаве

В Полтаве осквернили монумент Скорбящей Матери и памятный знак евреям-жертвам нацизма, передает "Лтава"

Глаза скульптуры зарисовали черной краской, нарисовали свастику и оставили надписи. Как отмечает издание, антисемитские надписи зарисовали еще до приезда полиции.

Полиция Полтавы начала проверку инцидента. Злоумышленники оставляют там антисемитские надписи последние 8 лет. В 2011 году правоохранители установили причастных и оштрафовала - вандалами оказались жители Днепропетровска и Харькова.

"Несколько лет подряд вот где-то в апреле происходит такое обострение. Возможно, кто-то с нездоровой психикой, а возможно кто-то специально с провокацией", - заявил спикер областной полиции Юрий Сулаев.

Отметим, что памятник Скорбящей Матери и памятный знак евреям-жертвам нацизма установлены на месте массовых расстрелов. Здесь в годы Второй мировой войны расстреливали пленных разгромленного в Полтавской обл. Юго-Западного фронта, подпольщиков, евреев, пациентов психиатрической больницы. Массовые расстрелы жителей города начались 23 ноября 1941 года.

Как сообщалось, на Аллее славы в Одессе националисты залили краской плиты с названиями городов-героев РФ.