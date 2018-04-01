В Одессе снова горят автомобили

На сей раз - в районе парка «Победы». По информации ГСЧС, там около четырех часов утра произошло возгорание одного из припаркованных автомобилей, после чего огонь перекинулся и на еще три стоявших рядом машины. В результате, несмотря на принимаемые меры, автомобили выгорели практически полностью.

Общая площадь возгорания составила около 30 квадратных метров. Пострадавших нет.

По пока неофициальной информации, в данном случае имел место преднамеренный поджог. По словам некоторых очевидцев, за несколько минут до возгорания во дворе появился неизвестный, который бросил под одну из машин какой-то предмет. По всей вероятности, бутылку с зажигательной смесью.

Во всяком случае, правоохранители решают вопрос о начале уголовного производства по статье 194 УК Украины (умышленное уничтожение имущества).