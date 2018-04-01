На 10-й станции Большого Фонтана отремонтируют аварийный траверс и засыпят яму, где два года назад погиб ребенок

Автор: Александр Михайлов «Слово»
Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания в мэрии. По словам начальника управления инженерной защиты территории и развития побережья Геннадия Мирошниченко, уже до 1 мая на 10-й станции Большого Фонтана приведут в порядок траверс и засыпят песком промоину, образовавшуюся возле него еще несколько лет назад.
Именно в этом образовавшемся «озере» в позапрошлом году утонула маленькая девочка.
Отметим, что городской голова выразил возмущение, что необходимые работы проводятся только сейчас.
По его убеждению, это нужно было сделать сразу после трагедии, а не ждать два года.