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  • Просмотров: 70
  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

До начала сезона все спортивные площадки в районе побережья должны быть приведены в порядок

Категория: Новости


До начала сезона все спортивные площадки в районе побережья должны быть приведены в порядок

Такое поручение дал в ходе аппаратного совещания городской голова Геннадий Труханов. По его словам, особое внимание нужно уделить не только облагораживанию территории, но и вопросам безопасности.

«Там есть еще тренажеры, на которых еще я занимался», — сообщил мэр. По его убеждению, это оборудование устарело и нуждается в реконструкции и замене.

Поэтому ни в коем случае нельзя ограничиваться только тем, чтобы подкрасить и отполировать спортивное оборудование. Главное – это вопрос безопасности!



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