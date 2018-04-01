До начала сезона все спортивные площадки в районе побережья должны быть приведены в порядок

Такое поручение дал в ходе аппаратного совещания городской голова Геннадий Труханов. По его словам, особое внимание нужно уделить не только облагораживанию территории, но и вопросам безопасности.

«Там есть еще тренажеры, на которых еще я занимался», — сообщил мэр. По его убеждению, это оборудование устарело и нуждается в реконструкции и замене.

Поэтому ни в коем случае нельзя ограничиваться только тем, чтобы подкрасить и отполировать спортивное оборудование. Главное – это вопрос безопасности!