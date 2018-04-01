Павел Климкин: На территории Российской Федерации в настоящее время проживает около трёх миллионов украинцев

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в Торонто во время общения с активом украинской общины.

«Россия ведёт против нас войну, но все равно три миллиона украинцев живут в РФ. То есть почти каждый двенадцатый украинец сейчас в России. И среди них есть много тех, кто не любит и Путина, и Россию, но считают, что не имеют другого выбора. Они говорят: мы так всю жизнь зарабатывали деньги, и их надо понять», — сказал Климкин.

Он считает, что ситуацию необходимо «постепенно» изменить.

«Постоянно так продолжаться не может. Сейчас есть определённые идеи, и мы их обрабатываем таким образом, чтобы в России постоянно три миллиона украинцев ни находились, потому что для меня это очень печальная ситуация», — отметил министр.

По его словам, сближение Украины и ЕС несколько повлияло на распределение украинских трудовых мигрантов. «Европа открылась, и мы видим, что некоторые уже из России переезжают в ЕС или возвращаются в Украину. В то же время это происходит очень медленно», — отметил Климкин.

На фото – Павел Климкин в 2017-м, 2016-м и 2014-м годах соответственно.