Бюро ПАСЕ отказало в проведении срочных дебатов на тему Солсбери и незаконных выборов в Крыму

Бюро ПАСЕ отказало в проведении срочных дебатов на запрос Великобритании, Украины и других об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, незаконных выборов в аннексированном Крыму. Об этом сообщил председатель делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев Facebook.

"Бюро ПАСЕ голосами левых и социалистов отказало в проведении срочных дебатов на запрос Великобритании, Украины и других на тему Солсбери, незаконных выборов в Крыму и т.д. Это все на фоне коррупционного скандала в ПАСЕ с фактами взяточничества и откровенного лоббизма, обнародованным вчера, где в негативном контексте упоминается много депутатов из Западной Европы и ни один украинец", - заявил Арьев.

Напомним, что весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы состоится 23-27 апреля. Ожидается, что там обсудит ситуацию на Донбассе, выборы президента РФ в оккупированном Крыму, глобальное явление гибридной войны, а также фейковые новости. Подробнее о повестке дня на весенней сессии ПАСЕ читайте у нас на сайте.

Как сообщалось, Арьев подал заявку на проведение дебатов о непризнании российских выборов в аннексированном Крыму.