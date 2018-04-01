Одесская облгосадминистрация тратит 14 тысяч гривен на возложение цветов к одному памятнику

Такую информацию получили от Одесской областной госадминистрации на запрос с просьбой сообщить, для каких мероприятий ведомство закупает букеты.

Ранее издание «Избирком» сообщило, что в 2018 году губернатор Максим Степанов подписал четыре договора о покупке цветов на 199 тысяч 900 гривен.

В ответе ООГА сказано, что цветы закупаются для участия руководства области в церемониях, приуроченных к следующим памятным датам: День Соборности Украины, День памяти жертв холокоста, День памяти Героев Крут, День чествования участников боевых действий на территории других государств, День памяти героев Небесной сотни, День рождения Т. Г. Шевченко, День освобождения Одессы от фашистских захватчиков, День памяти и примирения, День победы над нацизмом во Второй мировой войне, День Конституции Украины, День независимости Украины, День Вооружённых сил Украины, День защитника Украины, а также День достоинства и свободы.

Таким образом, можно посчитать, что одно возложение цветов обходится областному бюджету в 14 тысяч 278 гривен.

Одесский областной совет, в свою очередь, в 2018 году закупил цветов на 165 тысяч гривен.