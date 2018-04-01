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  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

В Одессе опять погиб человек. На сей раз – от отравления алкоголем

Категория: Новости


В Одессе опять погиб человек. На сей раз – от отравления алкоголем

Трагедия произошла утром во дворе дома на Фонтанской дороге. По словам местных жителей, там с утра трое неизвестных распивали спиртные напитки. После чего «дружно отключились».

Местные жители вызвали «cкорую». Медикам удалось откачать двоих, которые, только встав на ноги, сразу предпочли «раствориться в пространстве».

А вот третьего человека привести в чувство не удалось, и он умер.

На место выехала следственная группа. По предварительной версии, причиной смерти стало отравление суррогатным алкоголем.



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