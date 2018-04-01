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  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

Прописка возвращается?

Категория: Новости

Прописка возвращается?

Офис реформы админуслуг при Министерстве экономического развития и торговли (МЭРТ) разработал законопроект «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине».

Как сообщили в ведомстве, документ предусматривает проведение проверок на наличие проживания граждан по местам их регистрации. При этом информация о месте проживания или о снятии с регистрации в месте проживания украинцев должна вноситься в единую информационную систему, которую хотят запустить с 1 июля следующего года (все незарегистрированные граждане смогут бесплатно зарегистрироваться до 31 марта 2021 года).

В законопроекте также указывается, что все граждане старше 14 лет обязаны в течение 30 дней лично или по интернету направить соответствующее заявление по своему месту жительства.

Прописка возвращается?

 



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