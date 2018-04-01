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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Одесские спасатели готовы к работе на шестьдесят процентов

Категория: Новости


Такую информацию сообщил в ходе аппаратного совещания директор департамента муниципальной безопасности Виктор Кузнецов.

Однако он пообещал, что уже к 1 мая показатель готовности достигнет сто процентного уровня. Он отметил, что «…в настоящее время проводится расконсервация спасательного оборудования и инвентаря».

Всего с начала сезона на городских пляжах будут работать двадцать спасательных постов (девять на территории Киевского района, четыре – Приморского и семь – Суворовского районов).

Добавим, что без наличия оборудования спасательного поста ни один арендованный пляж не получит разрешения на начало работы.



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