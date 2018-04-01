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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Ремонт улицы Посмитного должен быть завершен в кратчайшие сроки

Категория: Новости


Ремонт улицы Посмитного должен быть завершен в кратчайшие сроки

Такая задача поставлена перед профильным вице-мэром Петром Рябоконем на аппаратном совещании.

Как было отмечено «…это просто безобразие, что подрядчики две недели назад разобрали старое покрытие и до сих пор не уложили новое!» В результате люди не могут нормально пройти по этой улице, находящейся в курортной зоне.

В связи с этим профильному заместителю мэра Петру Рябоконю поручено не только принять меры к скорейшему завершению работ, но и разобраться с тем, почему подрядчики до сих пор этого не сделали.

Отметим, что затягивание ремонтных работ на городских улицах происходит практически постоянно.



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