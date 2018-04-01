 
Информация к новости
  • Просмотров: 78
  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

К началу курортного сезона все пляжные участки для инвалидов должны быть полностью готовы к эксплуатации

Категория: Новости


К началу курортного сезона все пляжные участки для инвалидов должны быть полностью готовы к эксплуатации

Такую задачу поставил перед управлением защиты территории и развития побережья городской голова Геннадий Труханов.

При этом он особо отметил, что «…необходимо не просто привести эти участки в порядок, обновить и сдать в эксплуатацию оборудование и инвентарь. Но и убедиться в том, что все это может быть востребовано теми, для кого они предназначены!»

Он напомнил, что уже были случаи, когда на ряде объектов строились пандусы, а потом оказалось, что ими просто невозможно пользоваться.

Подобное ни в коем случае не должно повториться в курортной зоне.

Поэтому мэр потребовал, чтобы перед началом сезона коммунальщики обеспечили проведение, своего рода, приемки готовности пляжных зон теми, для кого, собственно, они организованы.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 