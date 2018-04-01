К началу курортного сезона все пляжные участки для инвалидов должны быть полностью готовы к эксплуатации

Такую задачу поставил перед управлением защиты территории и развития побережья городской голова Геннадий Труханов.

При этом он особо отметил, что «…необходимо не просто привести эти участки в порядок, обновить и сдать в эксплуатацию оборудование и инвентарь. Но и убедиться в том, что все это может быть востребовано теми, для кого они предназначены!»

Он напомнил, что уже были случаи, когда на ряде объектов строились пандусы, а потом оказалось, что ими просто невозможно пользоваться.

Подобное ни в коем случае не должно повториться в курортной зоне.

Поэтому мэр потребовал, чтобы перед началом сезона коммунальщики обеспечили проведение, своего рода, приемки готовности пляжных зон теми, для кого, собственно, они организованы.